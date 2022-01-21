Selimiye'de son cuma namazı kılındı

Edirne'de Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle son kez Cuma namazı kılındı. 40 ay sürecek çalışmalar tamamlanana kadar camide cuma namazı kılınamayacak.

Edirne'de 1568 yılında Mimar Sinan'ın 90 yaşındayken yapımına başladığı ve 7 yıl süren çalışmaların ardından 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camii'nin kapsamlı restorasyon çalışmaları iki aydır aralıksız sürüyor. Vakıf Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların 40 ay süreceği öngörülüyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin cam ve ahşap pencereleri tamamen yenilenecek, kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmalarıyla giderilecek.

“Restorasyon Selimiye Camii'ni 1 asır daha geleceğe taşıyacaktır”

Restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar Selimiye Camii'nde son kez cuma namazı kılındığını açıklayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar 3,5 yıllık dönem içerisinde Selimiye Camii'nde cuma namazı kılmanın mümkün olmadığını belirtti. Camide geçici ibadet alanı oluşturulacağını açıklayan Vali Canalp, bu alanda hem ibadet hem de ziyaret gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Camiye gelen ziyaretçilerin restorasyon çalışmalarını görme imkanını da sahip olacaklarını vurgulayan Vali Canalp, “Yapılacak olan bu restorasyon Selimiye Camii'ni 1 asır daha geleceğe taşıyacaktır“ dedi.