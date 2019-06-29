Selimiye'nin gölgesinde ‘kırmızı dipli mumla' Kırkpınar daveti

Edirne'de, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde pehlivanlar, davul-zurna ekibinin ezgileri eşliğinde Selimiye Meydanı'nda temsili güreş yaptı. Edirneli esnaflarda, Kırkpınar ile özdeşleşmiş olan kırmızı dipli mumla tüm güreş severleri kente davet etti.

Edirne'de, 1-7 Temmuz 2019 tarihlerine bu yıl 658'incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi davet kırmızı dipli mumla, Edirneli esnaflardan geldi. Edirne'nin Gönüllü Turizm Elçileri Bahri Dinar öncülüğünde, Selimiye Meydanı'nda Tarihi Kırkpınar'ın adeta provası yapıldı. Burada yapılan etkinlikte pehlivanlar davul-zurna ekibinin ezgileri eşliğinde temsili güreş yaparken; Dinar vatandaşlara, Kırkpınar'ın olmazsa olmazlarından kırmızı dipli mumla beraber ciğer ve lavantalı helva ikram etti.

“Tüm dünyayı bu heyecana ortak olmak için davet ediyoruz”

Tarihi Ciğerci Bahri Bey'in İşletmecisi Bahri Dinar, “Edirne Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreş Festivalinin, Dünyanın en büyük güreş organizasyonunun arifesindeyiz. Biz esnaflar da yurt içi ve yurt dışından gelecek olan turistlerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Kendilerini bekliyoruz. Biz tatlımızla, tuzlumuzla; yatağımızla, yorganımızla iyi bir şekilde ev sahipliğini yapmaya hazırız. Bütün dünyayı Kırkpınar Yağlı Güreşlerimize bekliyoruz. Biz hazırız, sizleri bekliyoruz. Bugün burada Kırkpınar Davul Zurna Ekibimizle beraber küçük bir şov yapacağız. Pehlivan kardeşlerimiz, ‘Biraz heyecanlanın' diyorlar. Tüm Dünyayı bu heyecana ortak olmaya davet etmek için kardeşlerimiz peşrevlerini çekecekler” ifadelerini kullandı.

Selimiye Cami'nin gölgesinde gerçekleştirilen temsili Kırkpınar Yağlı Güreşleri gösteri güreşlerinin ardından vatandaşlara, kırmızı dipli mum hediye edildi.