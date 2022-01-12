Serhat şehri beyaza büründü

Edirne’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti.
Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti. Edirneliler güne beyaz örtüyle uyandı.
Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü Edirne'de, vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı. Kentin birçok noktası kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Kent merkezinde kar yağışı etkisini kaybederken, soğuk hava etkili oluyor. Zaman zaman buzlanmaların yaşandığı yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geliyor.