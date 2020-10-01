Servisler denetlendi, okullar dezenfekte edildi

Edirne'de, öğrencilerin okullara güvenle gidebilmesi için servis araçlarına yönelik ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler arttırıldı. Öte yandan okullar Covid-19 tedbirleri kapsamında özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.

Trafik Zabıta Denetleme ekipleri, bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilerin okula gidip-gelirken kullandıkları okul servislerinin yıllık çalışma ruhsatlarının, araç şoför tanıtım kartının, araç yolcu taşıma kapasitelerinin uygun olup-olmadığını, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını ve Covid-19 tedbirlerine uyulup-uyulmadığını denetledi.

Öte yandan, dezenfektan ekipleri, okulları bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.