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Servisler denetlendi, okullar dezenfekte edildi

Edirne’de, öğrencilerin okullara güvenle gidebilmesi için servis araçlarına yönelik ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler arttırıldı.

Edirne'de, öğrencilerin okullara güvenle gidebilmesi için servis araçlarına yönelik ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler arttırıldı. Öte yandan okullar Covid-19 tedbirleri kapsamında özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.


Trafik Zabıta Denetleme ekipleri, bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilerin okula gidip-gelirken kullandıkları okul servislerinin yıllık çalışma ruhsatlarının, araç şoför tanıtım kartının, araç yolcu taşıma kapasitelerinin uygun olup-olmadığını, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını ve Covid-19 tedbirlerine uyulup-uyulmadığını denetledi.


Öte yandan, dezenfektan ekipleri, okulları bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

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