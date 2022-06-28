Sevgilisiyle ayrılık kararı alınca intihara kalkıştı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde erkek arkadaşı ile ayrılık kararı alan kadın polis memuru tabancası ile intihar girişiminde bulundu. Erkek arkadaşı tarafından durumundan şüphelenilerek ihbarda bulunulması üzerine kadın polis yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay 17.05 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Uzunköprü Polis Merkezi'nde görevli kadın polis memuru G.D. (32) evinde göğüs bölgesine tabancası ile ateş ederek intihara teşebbüs etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın polis memuru Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı polis memuru Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından bilinci açık olarak Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan T.A. (39) ile G.D.'nin aralarında gönül ilişkisi olduğu, aralarında ayrılık kararı alınca kadın polisin kendisine zarar vereceğini söylemesi üzerine T.A.'nın ihbarda bulunarak ekipleri yönlendirdiği iddia edildi.