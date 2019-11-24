Seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Edirne'de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne TEM Otoyolu'nda Mehmet Akkoyun yönetimindeki radyatör ve sucuk bağırsağı yüklü 34 BZK 661 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dorseyi sardı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dorsede bulunan tonlarca sucuk bağırsağı ve radyatörler yanarak kullanılamaz hale geldi.