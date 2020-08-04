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Sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi

2020 hasat sezonunun ilk ürünü olan Yeni Mahsul Ayçiçeği, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.

2020 hasat sezonunun ilk ürünü olan Yeni Mahsul Ayçiçeği, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası'na (ETB) getirildi.


ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Fedai Canım, Meclis Üyeleri Ahmet Demircan, Zafer Bahşi, Oğuz Kurban ile Borsa üyelerinin katılımlarıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Eskikadın Köyü'nden Gülseren Turcan'a ait 2 ton Ayçiçeği, Demircan Gübre ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından 2.808 lira /kg fiyat üzerinden satın alındı.


ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım üretici Gülseren Turcan'ı kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

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