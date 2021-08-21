SGK İl Müdürü Lale, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Zıpkınkurt ile bir araya geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Süleyman Lale, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt'u ziyaret etti. Görüşmede Yapılandırma Kanununa ilgili yapılandırma kapsamı, peşin veya taksitli ödeme, 4/B (BAĞ-KUR) borçları, idari para cezaları ve genel sağlık sigortası borçları (GSS) hakkında bilgi verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Süleyman Lale, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt'u ziyaret etti. Yapılandırmanın kapsamı hakkında bilgi veren SGK İl Müdürü Süleyman Lale, “2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş ferileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda yapılandırma ile borçların peşin veya ikişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödenebilme imkânı sunulmaktadır. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'si silinecektir. Borçlarını taksitle ödemek isteyen işverenlerimiz ise Kanundaki vade farkını ödemek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebileceklerdir” dedi.

Yapılandırma kapsamında idari para cezalarının yüzde 50'si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammının tamamen silineceğini, kalan yüzde 50'lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacağını belirten Lale, şunları söyledi:

“BAĞ-KUR sigortalıları, ihya (daha önce durdurulan) borçları için 1 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Daha önce durdurulan süreler dışında prim borcu bulunan BAĞ-KUR sigortalılarının borçlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan 2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır. GSS borçlarında ise, kişilerin başvuru yapmalarına gerek kalmaksızın otomatik olarak yapılandırılacaktır. GSS ana para borcunun tamamının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir. Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış olanlar borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkanların borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. Sigortalılarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ise 7326 sayılı Yapılandırma Kanununa başvuracak üyelerin ve vatandaşların başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Zıpkınkurt, “Yapılandırma için yapılacak başvurularda pandemi döneminde yoğunluk yaşanmasını önlemek için işverenlerin “e-sigorta” yoluyla, primini kendi ödeyen sigortalıların ise “e-devlet” üzerinden de başvuru yapmalarının mümkün. Bu kapsamda avantajları çok yüksek olan bu yapılandırmayı Odamız üyeleri ve vatandaşlarımızın kaçırmamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.