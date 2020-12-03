Sigara yasağını ihlal eden Bulgar turiste cezai işlem uygulandı

Edirne'de sigara içme yasağının ihlal eden Bulgar turiste cezai işlem uygulandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en yoğun cadde ve sokaklarında kural ihlali yapanlara cezai işlem uyguluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Edirne'de sokakta sigara içme yasağını ihlal eden Bulgar vatandaşa, cezai işlem uygulandı.

Cezanın bedeli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre belirlenecek

Edirne'nin trafiğe kapalı ve en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde, sigara içen bir Bulgar vatandaşına, polis ekipleri kimliği alarak tutanak tuttu. Cezanın miktarının ise İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre belirleneceği öğrenildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırarak, kentin en yoğun cadde ve sokaklarında kural ihlali yapan kişilere cezai işlem uygulamaya devam ediyor.