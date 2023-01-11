Siğilli köyü güneş enerjisine geçti

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyünde muhtarlık tarafından hayata geçirilen projeyle, güneş enerjisi panelleri ile üretilen elektrik sayesinde su için ödenen elektrik faturası en aza indirilecek.

Siğilli Köyü Muhtarı Kadir Yotaz, muhtarlık olarak hayata geçirdikleri proje hakkında bilgi verdi. Köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki su kuyularından yıllardır su pompasıyla köydeki depoya su basıldığını ve bunun da ciddi bir elektrik gideri oluşturduğunu bildiren Yotaz, muhtarlık olarak güneş enerjisinden yararlanarak enerji giderini en aza indirme kararı aldıklarını ifade etti. Yotaz, "Hazırladığımız proje ile 24 panelden elde ettiğimiz 10 bin watt elektrik, 4 kilometre uzaklıktaki köyümüzün deposuna su basacak. Yani artık güneş enerjisi sayesinde köyümüze gelen elektrik faturası da kış aylarında en az yarı yarıya düşecektir. Yaz aylarında ise bunun çok daha aza ineceğini tahmin ediyorum" dedi.

"Depo dolunca frekans sistemi devreye giriyor ve elektrik devre dışı kalıyor"

Yaklaşık 500 metrekarelik alanda uyguladıkları proje ile 4 kilometre uzaklıktaki 70 tonluk deponun daha az maliyetle dolacak olmasından köy halkının da memnun olduğunu kaydeden Yotaz, "Ayrıca, 70 tonluk depo dolduğu anda frekans sistemi devreye giriyor ve buradaki elektrik devre dışı kalıyor. Bu sistem de son derece önemli. Bu proje ile örnek köy olarak gösteriliyoruz. Proje bedeli yaklaşık 300 bin TL. Ancak elektrik giderine baktığımızda birkaç yıl içerisinde bu projenin kendisini amorti edeceğini düşünüyoruz. Enerji maliyetlerinin arttığı dönemde bu tür projelerin önemi de arttı. Tüm köylerimizin bu tür projeleri hayata geçirmesinde fayda olacağını düşünüyorum" diye konuştu.