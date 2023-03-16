Silah kaçakçısı Bulgar çift Türk polisine takıldı: Otomobillerinde 59 tabanca yakalandı

Edirne'de polis ekiplerince uluslararası silah kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucu Bulgaristan vatandaşı çiftin aracında yapılan aramada, muhtelif yerlere gizlenmiş 59 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası silah kaçakçılığı suçuna yönelik çalışmaları çerçevesinde Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Bulgaristan vatandaşı Y.I.D. ve eşi N.N.D'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Bulgar çiftin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı kullanarak Bulgaristan'a geçecekleri esnada araçlarında yapılan aramada muhtelif yerlere gizlenmiş şekilde 9 mm çapında 59 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet şarjör ele geçirildi. Konu ile ilgili Y.I.D. ve eşi N.N.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.