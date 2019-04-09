‘Sinan' 431. yıldönümünde anıldı

Edirne'de, 431. Mimar Sinan'ı Anma etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Heykeli'ne çelenk sunuldu.

Edirne Belediye Başkanlığı'nca, Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği öncülüğünde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Ortaokulu, Edirne Makine Mühendisleri Odası, Edirne İnşaat Mühendisleri Odası, Edirne Kent Konseyi ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Sinan'ın Dehası” temalı 431. Mimar Sinan'ı Anma Etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Heykeli'ne çelenk sunuldu.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Nihat Çolak, 431. Yılında Mimar Koca Sinan'ı saygıyla andıklarını söyledi. Büyük usta Mimar Sinan'ın birçok mimarlık ve mühendislik örnekleri bıraktığını belirten Çolak “Bunları korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim görevimizdir. Ancak günümüze ulaşan eserlerinin bazılarının sahiplenilmediğini, gerekli ilgi görmediğini ve kaderine terk edildiğini görüyoruz. Bunlardan birisi de Edirne'nin su ihtiyacı için yapılan Taşlımüsellim Su Yolu'dur” diyerek, gerekli kurumlara uyarılarda bulundu.

Selimiye alan düzenlemesinin yapılamamasının üzüntü verici olduğunu belirten Çolak, “Selimiye'ye gölge düşürecek Yemiş Kapanı Hanı'nın ihyası ısrarından vazgeçilmeli, biran önce Selimiye Camii çevresi Sinan'ın ustalık eserine yakışır bir düzenlemeye kavuşmalıdır” dedi.

Mimar Sinan'ı bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da “Hem Edirne'nin hem de Türk mimari sanatının ve aynı zamanda da dünyada birçok mimara emsal, örnek olmuş Mimar Koca Sinan'ın en önemli eserinin önündeyiz” diye konuştu.