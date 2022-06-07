Sınır Ötesi İş birliği programlarının ilk tanıtımı Edirne'de yapıldı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi iş birliği programlarının yeni dönem tanıtım toplantıları Edirne'de başlatıldı. Toplantıda konuşan Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Avrupa Birliği mali yardımlarının en kıymetli projelerinden birinin Halkalı-Kapıkule Tren Yolu Projesi olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Türkiye'nin, Avrupa Birliği mali yardımlarını 2000'li yılların başından itibaren kullanmaya başladığını hatırlattı.

“Proje bittiğinde bölgeye katkı sağlanacak”

Türkiye Avrupa Birliği mali yardımlarının en kıymetli projelerinden bir tanesinin Halkalı-Kapıkule Tren Yolu Projesi olduğunu ifade eden Özcan, “Bu proje, Avrupa Birliği'nin AB üyesi ülke olmayan diğer ülkelerde uyguladığı en büyük projedir. 275 milyon euro bütçesi ile Kapıkule-Çekezköy hattı 155 kilometrenin inşası gerçekleştirilecek. Bunun da yarın ray döşeme töreni var. Bu Proje bittiğinde aslında çok önemli bir altyapı projesi de bölgeye kazandırılmış olacak. Hem Edirne'ye hem Kırklareli'ne hem de Trakya'nın diğer bölgelerine büyük katkı sağlanacak” diye konuştu.

Sınır ötesi işbirliği programlarının 2021-2027 tanıtım organizasyonlarına başlamak için Edirne'ye geldiklerini belirten Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, çalışmalara bu programın en deneyimlilerinden olan Edirne'den başlamak istediklerini aktardı.

Türkiye'nin bu destekler çerçevesinde yaklaşık 9,2 milyar euronun bir kaynaktan yararlandığını aktaran Özcan, “Bu kaynaklarla tarımdan ulaştırmaya, çevreden enerjiye, sivil toplumdan adalete, göçten sınır güvenliğine ve bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda birçok projeyi hayata geçirildi. Bunlar içerisinde en kıymetli çalışmalardan birisi de sınır ötesi iş birliği programları oldu. Sınır ötesi iş birliği programlarının ilk deneyimlendiği bölge de Trakya coğrafyamız oldu. 2004 yılında başlayan bu serüven ile aslında Edirne ve Kırklareli illerimiz Bulgaristan'dan 3 kent ile birlikte bu sınır ötesi iş birliği programlarını uygulamaya başladı” şeklinde konuştu.

“Türkiye, Akdeniz Havzası'ndaki sınır ötesi iş birliğinin parçası olmak istiyor”

Edirne'de sınır ötesi iş birliği programlarından yaklaşık 140 proje ve 30 milyon euronun, Kırklareli'de ise 150'ye yakın projeyle 30 milyon euronun üzerinde bir kaynağın uygulandığını belirten Özcan, “Yeni döneme girerken 2021-2027 dönemini kapsayacak katılım öncesi mali yardım döneminde bir farklılık daha var. Türkiye yeni bir sınır ötesi iş birliği programına daha katılmak istiyor. Akdeniz Havzası'ndaki sınır ötesi iş birliğinin parçası olmak istiyor. Tüm arkadaşlarımızla birlikte bunun müzakerelerini sürdürüyoruz. Bir aksilik olmazsa da bu programın bir parçası olacağız. Bu program Türkiye'ye, İspanya'dan Lübnan'a, Fas'a kadar tüm Akdeniz coğrafyası ülkeleriyle iş birliği yapma imkânı sağlayacak. Edirne ve Kırklareli de bu programın bir parçası olacak” ifadelerine yer verdi.

“Edirne ve Kırklareli Türkiye'deki iki ayrıcalıklı il olacak”

Edirne ve Kırklareli açısından değerlendirildiğinde sınır ötesi iş birliği programlarının tamamına katılan Türkiye'deki iki ayrıcalıklı il olacağını vurgulayan Özcan, bunun yeni dönem açısından önemli ve ciddi bir fırsat olacağına değindi.

Yeni dönemde Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın bütçesinin yaklaşık 35 milyon euro, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın 72 milyon avro, Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın ise 244 milyon euro olacağını söyleyen Özcan, bugüne kadar 120 milyonluk bir portföyün bölgede uygulandığını gördüklerini ifade etti.

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın yeni döneminin her iki ülkeye yeni iş birlikleri getirmesini dileyen Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, sınır ötesi iller arasında iş birliğini geliştirmeyi ve artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Balkan Kongre Merkezi'ndeki programın ilk oturumu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Program çerçevesinde 8-9 Haziran'da proje sunmak isteyen paydaşlara yönelik proje hazırlama eğitimi verilecek.