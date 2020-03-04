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Sınıra ulaşabilmek için 10 aylık bebekleriyle 4 gün yürüdüler

Avrupa’ya gitme hayali ile 4 gün boyunca yürüyen mülteci ailenin 10 aylık bebekleriyle zorlu yolculuğu yürek burktu.

Avrupa'ya gitme hayali ile 4 gün boyunca yürüyen mülteci ailenin 10 aylık bebekleriyle zorlu yolculuğu yürek burktu.


Avrupa'ya gitmek için İstanbul'dan yola çıkan mülteci aile, kucaklarında battaniyeye sardıkları 10 aylık bebekleri ile Edirne'ye ulaşmak için 4 gün boyunca yürüdü. Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşan ailenin zorlu yolculuğu yürekleri burkarken, minik bebeğin ise her şeyden habersiz olduğu görüldü.

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