Sınırda donmak üzereyken bulunan göçmen hastanede yaşam savaşı veriyor

Türkiye Bulgaristan sınırında gece saatlerinden 112 Acil Çağrı Merkez'ine gelen ihbar neticesinde 2 kişinin yerde yattığı ve ölmüş olabilecekleri bilgisi verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler sınır bölgesinde geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı. Yoğun sisin ve soğuk havanın hakim olduğu alanda komandalar da arama çalışmalarına katıldı. Daha sonra komandolar orman içinde ihbara konu olan 2 kişiyi buldu. Yapılan kimlik tespitinde yerde yatan 2 kişinin Irak uyruklu Bereket Elcavir ve Ali Elcavir olduğunu belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tespitinde Bereket Elcavir'in hayatını kaybettiğini, Ali Elcavir'in ise soğuk hava nedeniyle donmak üzere olduğunu tespit etti. Ali Elcavir, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bereket Elcavir'in cansız bedeni ise otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Ali Elcavir'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.