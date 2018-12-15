Siyer-i Nebi sınavı yapıldı

Anadolu Gençlik Derneği'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Ödüllü Siyer-i Nebi Sınavı, Edirne'de gerçekleştirildi.

Sınavla ilgili açıklama yapan AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, “Gençlerimizi bu sene de peygamberimizin hayatıyla buluşturma gayreti içinde olduk. Sınav, gençlerimizden çok ciddi manada ilgi gördü. Bu münasebetle başta il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize, okulların idarecilerine ve öğretmenlerine, sınava katılan öğrencilere ve velilerine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda ortaokul ve lise sınavını bir arada yapıyorduk. Bu sene sınavları ayırdık. Önce lise öğrencilerinin katıldığı sınavı gerçekleştirdik. İkinci dönemde de ortaokul öğrencilerinin sınavını gerçekleştireceğiz. Sınava olan ilgi her geçen sene daha da artıyor” dedi.

Sınav koordinatörü Semih Sevinç'e ve gönüllü olarak katkıda bulunan diğer görevlilere özel olarak teşekkür eden İriş, yarışma sonuçlarının 31 Aralık 2018 Pazartesi akşamı düzenlenecek olan Mekke'nin Fethi Gecesi'nde açıklanacağını belirterek, “Şimdiden tüm öğrenci ve vatandaşlarımızı bu programa davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.