Siyer-i Nebi yarışması kayıtları başladı

Anadolu Gençlik Derneği'nin ortaokul öğrencilerine yönelik olarak bu yıl ikincisini düzenleyeceği “Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması” için kayıtlar başladı.

Yarışmayla ilgili açıklama yapan AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, “Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şerifinde ‘Yedi sınıf insan vardır ki; Yüce Allah, kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde, bunları kendi arşının gölgesinde gölgelendirir.' buyurmaktadır. İşte bu yedi sınıf insandan birisi de Allah'a ibadet ederek temiz bir hayat içinde yetişen gençtir. Siyer-i Nebi Yarışması vesilesi ile binlerce gencimiz, insanlık için eşsiz bir örnek olan Peygamber Efendimiz'i (S.A.V.) daha da yakından tanıma fırsatı bulacak. Başvuruların 24 Mart 2019 tarihinde sona ereceği yarışmaya, öğrencilerimiz www.efendimizinizinde.com internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kaybedeni olmayan bu güzel yarışmaya, Edirne ve ilçelerinde okuyan tüm ortaokul öğrencilerimizi davet ediyoruz” dedi.

Soruların “En Sevgili Hz. Muhammed (S.A.V.)” isimli kitaptan hazırlanacağı sınav, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü, Türkiye'nin bütün illerinde düzenlenecek ve dereceye girenlere de çeşitli hediyeler verilecek.