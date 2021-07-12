Sloganı “Geleceğe Köprü” olan üniversiteye Meriç Köprüsü tapu senedi bulunan tablo hediye edildi

Dr. Erhan Tabakoğlu'na, üniversitenin sloganının “Geleceğe Köprü” olması ve logosunda Meriç Köprüsü'nün yer almasından dolayı Meriç Köprüsü'nün tapu senedinin yer aldığı bir tablo hediye edildi.

Trakya Üniversitesi ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir arasında imzalandığı törende Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile Bölge Müdür Yardımcısı Özkan Eser de yer aldı. Protokol kapsamında Trakya Üniversitesindeki tapu ve kadastro ile ilgili bölümlerdeki öğrencilere staj önceliği, ilgili bölümlere eğitmen ve eğitici materyal desteği, yine bu alanla ilgili projelere destek ve ortak proje üretilmesi, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ve bağlı müdürlüklerde çalışan personele psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, “Sağlıklı Aile, Sağlıklı Anne Baba İlişkileri ve Aile İçi İletişim”, “Stresle Başa Çıkma” vb. konularda çevrim içi veya yüz yüze konferanslar ve kişisel gelişim eğitimleri verilmesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tapu ve Kadastro Müdürlüğü çalışanlarına tezsiz yüksek lisans ve uzaktan yüksek lisans programlarında kontenjan ayrılması kararlaştırıldı.

"Üniversitemiz bölgenin önemli bir gücüdür"

Konu ile ilgili açıklama yapan Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Trakya Üniversitesi'nin bölgenin önemli bir gücü olduğunu vurgulayarak, “Yaptığı çalışmalarla Edirne'ye önemli katkılar sağlayan Trakya Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol, iki kurum arasındaki ilişkileri daha da geliştirecektir. Görev sürem boyunca uyum içerisinde güzel bir çalışma yürüteceğimize ve önemli ortak projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, müdürlük görevine yeni atanan Hayrullah Akdemir'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Trakya Üniversitesi olarak Edirne'nin tüm kurumları ile iyi ilişkiler içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız, gayemiz Edirne'dir. Bu nedenle bu şehrin kurumları ile yan yana yürümek, ortak projeler ortaya koymak bizim öncelikli vazifemizdir. Bugün imzaladığımız bu protokol de bunun bir göstergesi. Bundan sonraki süreçte de önemli çalışmalar ve güçlü iş birlikleri geçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

Meriç Köprüsü'nün temsili tapusunun yer aldığı tablo hediye edildi

İmza törenin ardından Hayrullah Akdemir, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na Meriç Köprüsü'nün temsili olarak tapu senedinin yer aldığı tabloyu takdim etti. Trakya Üniversitesi'nin logosunda Meriç Köprüsü'nün bulunduğunu hatırlatan Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, “Üniversitemize uygun olacağını düşündüğümüz bir tablo hazırladık. Umarım beğenirsiniz” dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversite olarak sloganlarının da “Geleceğe Köprü” olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı hediye için Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir'e teşekkür etti ve kendisine çini tabak hediye etti.