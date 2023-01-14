Slovenya'dan ülkeye giriş yapan tırda 9 milyon 200 bin lira kaçak eşya yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda 22 bin 800 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerde gümrük sahasına gelen bir tır şüphe üzerine durduruldu.

Slovenya'dan ülkeye giriş yapmak üzere olan boya taşıdığı yüklü tır, kantara alındığında ağırlığının beyan edilenden fazla olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine şüphelenen ekipler, aracı-ray taramasına sevk etti. Tarama neticesinde dorsede yasal yükün dışında farklı şekillerde eşyalar olduğunun tespit edilmesinin ardından, araç detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı.

Yapılan kontrolde dorsedeki gümrük mührüyle oynandığı anlaşılması üzerine yapılan detaylı aramada, yasal yükün arasına beyan edilmeden yüklenmiş 22 bin 800 adet kaçak elektronik sigara tespit edildi. Kaçak eşyanın değerinin 9 milyon 200 bin lira olduğu belirlenirken yakalanan elektronik sigaralara el konuldu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.