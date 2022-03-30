SODAM'ın kurslarına katılan kadınlar, etkinliklerle sosyalleşiyor

Edirne'de 2014 yılında hizmet vermeye başlayan SODAM'da okuma yazma, aşçılık, kuaförlük, el sanatları, hazır giyim, dikiş ve sepet örücülüğü kursları veriliyor. Kadınlar kursa katılırken, çocukları ise kreşte vakit geçiriyor. Ayrıca kadınların ekonomik anlamda kendi ayaklarının üstünde durabilmelerine katkı sağlamak için kurs bitiminde işe yönlendirmeleri yapılarak istihdamları sağlanıyor. Yapılan etkinlikler ve faaliyetlerle de aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak sosyalleşmelerine fırsat tanınmış oluyor.

Salgınla mücadele döneminde uzun süre eve kapanan kadınlar, tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte Sosyal Dayanışma Merkezi'nde açılan kurslara katılarak sosyalleşiyor. Kentteki bir alışveriş merkezinde buluşan kursiyerler, bir yandan etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşarken, öte yandan ise kadın yaşamının anlatıldığı 'Bergen' filminde duygu dolu anlar yaşadı.

“Sinema etkinliği olduğu için çok mutluyum”

Kursiyerlerden Esin Mızga, “Normalde işten güçten zaman ayıramıyorum. Bu bize çok iyi oldu, biraz da olsa motive olacağız. Filmde kadınlara yönelik şiddeti anlattığı için üzüleceğiz. Haberlerde de bu tür olayları çok fazla görüyoruz. Biraz mutlu olacağız, biraz ağlayacağız. Olsun yine de burada arkadaşlarımla beraber olmak güzel. Bizi buraya yönlendiren valimize ve dayanışma merkezi müdürlerine çok teşekkür ederiz. Güzel vakit geçireceğiz” dedi.

“Arkadaş, kardeş gibi olmak güzel bir duygu”

Kursiyerlerden Duygu Aşçı, "Açılan kurslar sayesinde birçok etkinliğe katılma şansımız oluyor. Evde en azından sıkılmak yerine böyle güzel şeyler yapmaya vaktimiz oluyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ben bu kursa gelmeden önce sürekli canım sıkılıyordu. Film üzücü, çok kötü şeyler yaşamış, ama SODAM kursu olarak bir arada olmak arkadaş, kardeş gibi olmak güzel bir duygu. Pandemiden dolayı çoğumuz eve kapandık. Hiçbir yere çıkamadık. En azından yavaş yavaş açılmaya başladı. Hep bir aradayız. Belirli alanlarda maske kullanımına devam ediyoruz. Ama yine de açık alanlarda maske kalktığı için mutluyuz” diye konuştu.

“Kurs sayesinde birçok etkinliğe katıldım”

Kursiyerlerden Gizem Gurbetçi, “Yaklaşık 4 aydan beri dikiş kursuna gidiyorum. Dikiş öğrendim ve Cuma günü fabrikaya başlayacağım. Çok mutluyum. SODAM'da çoğunlukla bütün etkinliklere katıldık, çok güzeldi. Bize bu imkânı sağladığı için valimize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir aradayız mutluyum ve keyifliyim” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılmak için geldiklerini söyleyen kursiyerlerden Katerina Yazıcı, çok mutlu olduğunu belirtti.