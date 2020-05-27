Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Dursun Kılıç, sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında kendisine bir türlü ulaşamayan yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay Keşan'da Aşağı Zaferi Mahallesi Anafatalar Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kendisinden haber alınamayan Dursun Kılıç'ı yakınları kendisinden kısıtlamanın kalkmasına rağmen haber alamayınca merak etti. Kendisine ulaşmak isteyen yakınları, Kılıç'ın kapısını çaldı telefonla aradı ancak açan olmadı.

Durumdan şüphelenen Kılınç'ın yakınları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girerek evin bir odasındaki yatakta sırt üstü yatar vaziyette kendisini ölü olarak buldu. Ekipler sonrasında olayın geçtiği yer çevresinde incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Keşan'da bir lokalde çaycılık yaparak geçimini sağlayan Dursun Kılıç, en son sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce 22 Mayıs Cuma günü görülmüştü. Evinin karşısındaki manavdan kısıtlama başlamadan önce son alışverişini yapmak isteyen Kılıç, yoğun olması sebebiyle manava girememiş evine geri dönmüştü. Sonrasında kendisinden bir daha haber alan olmadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından evinde tek başına yaşayan Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.