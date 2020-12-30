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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sokak hayvanları unutulmadı

Edirne’de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sokak hayvanları unutulmadı.

Edirne'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sokak hayvanları unutulmadı. Edirne Valiliği tarafından 2 buçuk ton kuru mama, besleme yapan derneklere teslim edildi.


Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, sokak hayvanlarını besleme yapan derneklere 2 buçuk ton kuru mama ücretsiz olarak teslim edildi.


Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Sokağa Çıkma Yasağında Sokak Hayvanları Aç Kalmayacak. Valimiz Sayın Ekrem Canalp'in sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına hediyesi olan mamaları, besleme yapan derneklere dağıttık. Emeği geçenler adına valimize teşekkürlerimizi iletiyoruz” denildi.

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