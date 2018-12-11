Sokak fotoğrafının usta ismi Edirne'de

Fotoğraf camiasının duayenlerinden usta fotoğraf sanatçısı Battal Kaya, Edirne'de fotoğrafseverlerle buluştu. Kaya, ‘İstanbul, Kuşbaz ve Tango 3.0' sunumları ile fotoğrafseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sokak fotoğrafının usta ismi Battal Kaya, Edirne Fotoğraf Sevdalıları (EFSED) Derneği'nin daveti ile Edirne'ye geldi. Edirne Belediyesi Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezinde, ‘İstanbul, Kuşbaz ve Tango 3.0' sunumları ile fotoğrafseverlere unutulmaz anlar yaşatan Kaya, 3 sunumunun hazırlanması, oluşturulması ve süreci ile ilgili de bilgiler verdi.

"En önemli kural, kuralsızlık"

Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde yaptığı çalışmalarla fotoğraf camiasında adından sıkça söz ettiren usta fotoğrafçı Battal Kaya, yaklaşık 35 yıldır camianın içinde yer aldığını dile getirerek, "Benim fotoğraf felsefemin temeli, fotoğrafta en önemli kural, kuralın olmamasıdır. Sokak fotoğrafında tabi ki bilgi birikimi ve tecrübe önemli ancak daha da önemli olan konuya veya yakalamak istediğini o fotoğrafa o ana hakim ve olmak ve hızlı olmak. Çünkü sokak hayatı akıyor, akıcı ve bir anda istediğiniz konu değişebiliyor" dedi.

"Sokak fotoğraflarımda, kurgu kesinlikle kullanmıyorum"

Kaya, İstanbul, Kuşbaz ve Tango 3.0 sunumlarının ardından sunumların gerçekleşmesi, projelendirilmesi ve çekim süreçleri ile ilgili de bilgiler aktararak, "Ben fotoğrafı siyah beyaz görüyorum. Renkli çekiyorum ancak sonrasında siyah beyaza çeviriyorum. Neden renkli çekiyorum? Çünkü kullandığımız birçok makine ve model bana istediğim tonları siyah beyaz da sunamıyor ben de işlemlerimi photoshop'ta yapıyorum. Sokak fotoğraflarımda, kurgu kesinlikle kullanmıyorum. Sokak ve belgesel fotoğrafın ruhuna ters kurgu. O anı almaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Dijital analoğun yerini alamadı"

Kaya, günümüzde dijitalin girip de aslında tam manasıyla uyum sağlayamadığı nadir ortamlardan birisinin de fotoğraf olduğunu dile getirerek, "Tabi makinelerin boyutu büyüdü, lensler vs. Ancak duygu aktarımı konusunda dijital analoğun yerini alamadı maalesef. Ama şunu söyleyebilirim ki, neyle çektiğiniz değil, ne çektiğiniz önemli. Beni, Edirne'de evimde gibi ağırlayan EFSED ailesine çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.

Edirne Fotoğraf Sevdalıları (EFSED) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Aydın, EFSED olarak özellikle İstanbul ve sokak fotoğrafı kelimelerinin yan yana geldiğinde ilk akla gelen isimlerden olan usta sanatçı Battal Kaya'yı Edirne'de ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, kendisine günün anısında teşekkür belgesi takdim etti.