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Sokak hayvanları unutulmadı

Edirne’de soğuk kış günlerinde aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerine yiyecek bırakıldı.

Edirne'de soğuk kış günlerinde aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerine yiyecek bırakıldı.


Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki parklara, bahçelere ve boş arazilere yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı oldu.


Belediye yetkilileri, sahipsiz hayvanların yiyecek bulmakta sıkıntı çekmemeleri için hayvanların en çok olduğu noktalarda belirli periyotlarla bu uygulamayı sürdürdüklerini ifade ederek, sokak hayvanlarının özellikle sert kış şartları olduğu zamanlarda yiyecek bulmakta oldukça zorlandıklarını söyledi. Yetkililer ayrıca vatandaşların, çöp konteynerlerinin kenarlarına artık yemeklerini bırakarak ve camlarının önüne kuşlar için yiyecek koyarak sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini kaydetti.

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