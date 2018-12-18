Edirne'nin Keşan ilçesinde Zakir Güngören adlı bir vatandaş sokakta bulduğu 3 bin TL'yi sahibine ulaştırdı.

Güngören, sokakta bulduğu 3 bin TL nakit parayı sahibine ulaştırmak üzere Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirdi. Belediyenin anons sistemi üzerinden duyuru yapıldı.

Daha sonra parasını kaybeden ve ismini vermek istemeyen vatandaş, Zabıta Müdürlüğüne gelerek Zakir Güngören'den 3 bin TL'sini teslim alarak, duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti.