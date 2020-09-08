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Son günlerde Türkiye'nin en şanslı esnafı oldular

Korona virüs vakalarında artışın yaşanmasında önemli faktör olan düğünlere getirilen kısıtlamalar düğün sektörünü olumsuz etkilerken, Bulgaristanlı gelin adaylarının gelinliklerini Edirne’den almaları bölge esnafını Türkiye’nin en şanslı esnafı kılıyor.

Korona virüs vakalarında artışın yaşanmasında önemli faktör olan düğünlere getirilen kısıtlamalar düğün sektörünü olumsuz etkilerken, Bulgaristanlı gelin adaylarının gelinliklerini Edirne'den almaları bölge esnafını Türkiye'nin en şanslı esnafı kılıyor.


Korona virüsle mücadelede toplumun bir kısmının vurdumduymaz tavrı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne'de de vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı. Vaka sayılarındaki artışın en büyük etkenlerinden biri olan düğünlere getirilen kısıtlamayla salgının kontrol altına alınması amaçlanırken, düğün sektörü ekonomik olumsuzluklar yaşamaya başladı.



“Bizim için büyük şans”


Düğünlere gelen kısıtlamayla birlikte zor bir sezon geçireceklerini söyleyen Edirne'nin gelinlik satan işletme sahiplerinden Melek Adalı, Bulgaristan'ın PCR ve karantina zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte çok sayıda müşterinin Edirne'ye alışverişe geldiğini belirterek, gelinlik satışlarında Edirne'nin Türkiye geneline daha şanslı olduğunu söyledi. Adalı, gün içerisinde birkaç Bulgaristan vatandaşının Edirne'ye gelinlik almaya geldiğini açıklayarak, “bu bizim için büyük şans” dedi.



“Sesimizi duyun, korona virüs sadece düğünlerde yok”


Komşu bereketi nedeniyle Edirne esnafının her ne kadar şanslı olsa da Türkiye genelinde düğün sektörüyle ilgilenen işletmelerin zor durumda olduğunu bildiren Adalı, gelinlikçisinden kuaförüne, fotoğrafçısına birçok sektörün birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Düğünlere gelen kısıtlamalarla ilgili de konuşan Adalı, korona virüs vakalarının sadece düğünlerde olmadığını kalabalık tüm ortamlarda olduğunu anlatarak, düğün sektörüyle ilgilenen işletmelerin yaşadığı sıkıntıların duyulması çağrısında bulundu.



“Edirne'de fiyatlar uygun”


Gelinlik tercihini Edirne'den yapan Bulgaristan vatandaşı Esra Erşenova da, Edirne'deki fiyatların Bulgaristan'a göre daha ucuz olduğunu belirterek, “Burası hem daha uygun hem daha kaliteli. Hem de Bulgaristan'da bu kadar model yok. Edirne'ye 6 aydır gelemedik özledik. Gezip alışveriş yapıyoruz” dedi.

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