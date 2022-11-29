Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de, yağışlar nehirlere can suyu oldu, debiler arttı

Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de, son günlerde etkili olan yağışlar hem Meriç ve Tunca nehirlerine hem de tarlada ekili olan mahsule can suyu oldu.

Edirne'de aylardır süren kuraklık nedeniyle buğday üreticisi zamanında ekim yapamamış, tarlada ekili olan kanolalar da bozulmuştu. Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen kuraklık nedeniyle çok sayıda çiftçi, ekimlerini kuru toprağa ekip yağmur beklemeye başlamıştı. Edirne'den geçen Meriç ve Tunca Nehirlerinde de kuraklık nedeniyle su seviyesi dibi görünce, çiftçiler tarımsal sulamada nehirlerden faydalanamamıştı.

Yağışlar hem nehirlere hem de tarlada ekili olan mahsule can suyu oldu

Edirnelilerin hasretle beklediği yağmur yağışı gerçekleşmeye başladı. Edirne ve çevresinde gerçekleşen yağışlar, hem nehirlere hem de tarlada ekili olan mahsule can suyu oldu. Yağışlarla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi arttı. Meriç Nehri'nin debisi 40 metreküp/saniyeden 65 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi de iki kat artarak 3 metreküp/saniyeden 6 metreküp/saniyeye yükseldi. Nehirlerde su seviyesinin artmasıyla birlikte, kuraklık döneminde görülen kum adacıkları da gözden kayboldu.

“Topraklarımıza bereket yağdı”

Edirneli vatandaşlardan Memduh Sidim, yağışlarla birlikte yüzlerinin güldüğünü belirterek, “Mevsim itibariyle çok kurak bir dönem geçirdik. Son yağışlarla birlikte Edirne'mizin topraklarına bereket yağdı. Görüntülerde de görüldüğü gibi yağış nedeniyle nehirlerimizde su seviyesi yükselmeye başladı” açıklamasında bulundu.