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Soyadının bulunduğu özel plakayı takan Amerika'dan gelen sürücüye 5 bin lira ceza

Keşan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin yaptığı devriyeler sırasında, yeşil renkli spor bir aracın üzerindeki plakaların özel plakalar olması üzerine araç incelenmek üzere Keşan İlçe Emniyeti’ne getirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin yaptığı devriyeler sırasında, yeşil renkli spor bir aracın üzerindeki plakaların özel plakalar olması üzerine araç incelenmek üzere Keşan İlçe Emniyeti'ne getirildi.


Emniyette ifadesi alınan araç sürücüsü B.B., kendisinin Amerika'da yaşadığını, araç üzerinde takılı olan plakaların orada özel plakalar olduğunu, aracın bagajında da gerçek plakaların bulunduğunu belirtti.


Bu beyan üzerine işlem yapan polis, 2918 sayılı kanunun 23/5-5 maddesi gereğince B.B.'ye 5 bin lira idari para cezası uyguladı. Araca, üzerinde kayıtlı tescil plakalarının takılması sonrasında araç ve araç sürücüsü İlçe Emniyet Müdürlüğünden salıverildi.

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