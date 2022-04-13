Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı

Edirne'nin Keşan ilçesinde evlerin su sayaçlarını çalan şahıs son işinde yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evlerde meydana gelen su sayacı hırsızlığı ile ilgili ilgili çalışma yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cin Ali Caddesi ve Ovalı Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurmak istedi.

Daha önceden polislerce bilinen şahsa ekipler tarafından dur ihtarında bulunulurken, fark edildiğini anlayan Ü.Ö. kaçmaya başladı. Sokak ortasında başlayan kovalamaca sırasında elinde bulunan poşet ve ayakkabı kutularını yere atarak kaçmaya devam eden şahıs, kaçmayı başarırken, yere attığı poşetin içinden 5 adet su sayacı çıktı.

Şahıs aynı günün akşamı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde yakayı ele verdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ü.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Su sayaçları ise sahiplerine teslim edildi.