Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürlüğü görevine Pehlivancık atandı

Trakya Üniversitesi'nin yüz akı ve Edirne'nin en önemli kültür ve turizm destinasyonlarından biri olan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürlüğü görevine Öğr. Gör. Ruhi Pehlivancık atandı.

Öğr. Gör. Ruhi Pehlivancık, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Öğr. Gör. Hakan Akıncı'dan devraldı. Törende Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Sezgin ve Öğr. Gör. Burak İşçimen de hazır bulundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı açıklamada “Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Üniversitemizin medar-ı iftiharı ve çok önemli bir marka değeri. Ecdadımızın insana verdiği değeri en güzel şekilde ifade eden Külliyemiz, bugün Edirne'nin, bölgenin en önemli değerlerinden biri konumunda. Tıp Medresesi ve Darüşşifa alanı ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan bu ata mirasının yönetim sorumluluğunu, müzemizi bulunduğu mertebeden daha da ileriye taşıyacağına inandığımız Öğr. Gör. Ruhi Pehlivancık kardeşimize teslim ettik, kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bugüne kadar müzemize emek veren arkadaşlarımıza ise katkıları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretçi sayısında kırdığı rekorlarla Edirne'nin en çok ziyaret edilen mekânlarının başında gelen, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tek üniversite müzesi olan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürlüğü görevine atanan Öğr. Gör. Ruhi Pehlivancık “Yaşayan Müze” konsepti ve çağdaş müzecilik anlayışıyla tüm Türkiye ve dünyada müzenin bilinirliğini daha artırmayı hedeflediklerini ifade ederek “Rektör Hocamızın her zaman ifade ettiği gibi, bu kutlu görevler bir bayrak yarışıdır. Biz bugün bu bayrağı devralıyoruz. Müzemizi çevresi, peyzajı, tarihi ve çevresinde yaşayan halkı ile bir külliye olarak görüyoruz. Bugünden itibaren üstlendiğimiz görevle Külliyemizi daha yukarıya taşımak ve Edirne'nin önemli bir marka değerini başarı ile temsil etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm görüşleri dinleyerek Sultan 2. Bayezid Külliyesi'ni daha ileriye taşıyacak ortak bir akıl üreteceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerle ecdadımızın emanetini gelecek nesillere ulaştıracağız. Bize bu görevi layık gören Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na şükranlarımı sunuyor, Müzemize bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öğr. Gör. Hakan Akıncı, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinin değerli çalışanlarına teşekkür ederek görevi Öğr. Gör. Ruhi Pehlivancık'a devretti ve çalışmalarında başarılar diledi.