Şüphe üzerine durdurulan otomobilde tarihi sikke ele geçirildi

Edirne'nin Havsa ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesinin girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan arama sonucu, farklı kültür ve dönemlere ait, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili, otomobil sürücüsü L.U. gözaltına alındı.