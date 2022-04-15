Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri saat 16.00 sıralarında Çavusbey Mahallesi Büyük Zincirlikuyu Sokak üzerinde yaptığı şok uygulamalarda şüphe üzerine durdurduğu E.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Yapılan inceleme sonucu kullanmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gerekli tahkikata başlanıldığı belirtildi.