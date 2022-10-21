Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şahsın üstünde fişek halde metamfetamin ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şahsın üstünde fişek halde metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde, durumundan şüphelendiği M.İ. isimli şahsı durdurdu. M.İ.'nin üzerinde yapılan arama sonucunda 10 adet fişek halde metamfetamin ele geçirildi.
Şahıs hakkında, 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan tahkikat başlatıldı.