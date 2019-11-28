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Şüpheli aracı kovalayan polis motosikleti kaza yaptı: 2 polis yaralı

Edirne’de şüphe üzerine takibe aldıkları otomobilin sürücüsünün ani manevrası sonucu kaza yapan motosikletli yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.

Edirne'de şüphe üzerine takibe aldıkları otomobilin sürücüsünün ani manevrası sonucu kaza yapan motosikletli yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Edirne Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus ekibi, merkez Umurbey Mahallesi'nde bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Otomobil sürücüsünün ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bu sırada otomobil sürücüsünün ani manevra yapması sonucu motosikletli yunus ekibi kayarak motosikletten düştü. Kazada motosikletteki 2 polis memuru hafif yaralandı. Kaza yapan ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı polisler ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekiplerinin otomobiliyle kaçan sürücüyü ve yanında bulunan kişiyi yakalayarak gözaltına aldığı bildirildi.

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