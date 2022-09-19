İhlas Haber Ajansı

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Şüphelilerin çuvalından çok sayıda çalıntı malzeme çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde devriye gezen polis ekipleri sabahın erken saatlerinde içinde çalıntı malzemelerin olduğu çuvalla gezen iki kişiyi yakaladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde devriye gezen polis ekipleri sabahın erken saatlerinde içinde çalıntı malzemelerin olduğu çuvalla gezen iki kişiyi yakaladı. Çok sayıda elektronik alet ve sanayi malzemeleri ele geçirilen iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, saat 05.40 sıralarında elinde çuval bulunan iki şahıs tespit etti. Durumlarından şüphelenilerek durdurulmak istenilen şahısların kaçması üzerine başlayan kovalamaca, bir süre sokaklar arasında devam etti.


Yakalanan iki kişinin çuvalını arayan polis, çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu, fotoğraf makinesi, kablo, elektrikli ısıtıcı, hırdavat malzemeleri gibi çok sayıda ürün ele geçirildi.


İki kişi gözaltına alınırken, malzemelerin çalındığı mağdur da tespit edildi.

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