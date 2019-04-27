Suriyeli göçmen aileye ‘gönül' ziyareti

Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, kentte yaşayan Suriyeli aileye ‘gönül' ziyareti gerçekleştirdi. Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdür Vekili Musa Aşılıoğlu, Suriyeli aileyle sohbet ederek, "Hem kendi memleketiniz için hem de Türkiye için bol bol dua edin, dua bekliyoruz sizden" dedi.

Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli aileye misafir oldu. 2 çocuk, anne ve babadan oluşan aileye hal hatır soran ve onlarla bir süre sohbet eden Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdür Vekili Musa Aşılıoğlu, "Hem kendi memleketiniz için hem de Türkiye için bol bol dua edin, dua bekliyoruz sizden" dedi.

"Edirne'de yaklaşık 30 milletten göçmenle uyum içerisinde yaşamaktayız"

Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, "Özellikle ülkemiz ve içerisinde bulunduğumuz coğrafya geçmişte emsaline az rastlanılmış, bir göç krizi ile karşı karşıya biliyorsunuz. İnsanlar sadece iyi bir iş, daha yüksek bir hayat standardı için değil, bazen hayatlarını devam ettirebilmek için göç etmektedirler. Göç güvenlik boyutunu da ele alan insani aynı zamanda siyasi bir meseledir. Bu yüzden göçün gerisindeki sorunlarla yurtlarını terk etmeye zorlayan sebeplerle bizim haricimizde diğer Batılı devletlerinde bizim kadar en az ilgilenmesi gerekmektedir. Biz Edirne'de yaklaşık 30 milletten vatandaşla, göçmenle birlikte yaşamaktayız. Ve uyum içerisinde yaşamaktayız" dedi.

"Dünyayı daha yaşanılabilir bir dünya haline getireceğiz"

Aşılıoğlu, "Yani bizim tarihimizde ve geçmişimizde göçü reddetmek, göçü ertelemek kesinlikle olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Sayın valimiz Ekrem Canalp'in de önderliğinde Edirne'de gerçekten 30 farklı milletten göçmenle gerek Batı Trakya Türklerimizle gerek Balkanlar'dan gelen göçmenle uyum içerisinde çalışmaktayız, yaşamaktayız. Birlikte ekmek kazanmaktayız. Biz bu süreci bu şekilde Edirne'de devam ettireceğiz. Ve elimizden gelen de, bize düşen bütün görev bilinciyle de sorumluluk, vicdani bilinçle de ilerleteceğiz, güzelleştireceğiz, daha da yaşanılabilir bir dünya haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Misafirliğin ardından müdürlük çalışanları çocuklara ve aileye çeşitli hediyeler takdim etti.