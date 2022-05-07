İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Suzan Kardeş Keşan'da sahne aldı

Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, “Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri” çerçevesinde Edirne’nin Keşan ilçesinde sahne aldı.

Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, “Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri” çerçevesinde Edirne'nin Keşan ilçesinde sahne aldı.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlik alanına izleyicilere hazırladığı Hıdırellez keselerini hediye ederek gelen Suzan Kardeş, ardından konseri izlemeye gelenlere Hıdırellez ritüellerini aktardı.


Yaklaşık 30 yıldır ‘Suzan'ın Hıdırellez Bahçesi‘ başlığı altında özel bir konseptle dinleyicileriyle bir araya gelen Kardeş, sahnede sevilen şarkı ve türkülerini alanı dolduran binlerce kişiye seslendirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.