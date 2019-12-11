İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksi durakları yenileniyor

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğünce Keşan ilçesindeki 9 taksi durağı yenilenerek hizmete açıldı.

İlçe merkezinde görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda duraklar tek tip olarak tasarlanıp yenilendi.


Taksicilerin ve müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilenen taksi durakları vatandaşların beğenisini kazandı. Duraklarda her türlü ihtiyacın karşılanması amacıyla elektrik tesisatı çekilirken, mini mutfak tezgâhı, iç döşemeli ve tuvaleti hazır şekilde yerine konuluyor.


Edirne Valiliğince yürütülen bu çalışma kapsamında Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan çalışmaların daha sonra ilimiz geneline yayılacağı ve diğer ilçelerimizde de ihtiyaç duyulan noktalarda taksi duraklarının yenilemelerin devam edeceğini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.