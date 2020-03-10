İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Tampon' bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle ‘umut’ yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye’nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne’ye akın etti.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle ‘umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti. Farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin mültecinin ‘tampon' bölgede bekleyişleri devam ediyor.


İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden Avrupa hayaliyle Edirne'ye akın eden binlere mültecinin bekleyişi sürüyor. Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon' bölgede Yunanistan'ı kendilerini alması umuduyla bekleyen 5 bini aşkın mültecinin bekleyişi sürüyor.


Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tampon bölgede bekleyen mültecilerin insani temel ihtiyaçları karşılanırken, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman mültecilere karşı sert ve orantısız müdahaleleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.