Tampon bölgede sıcak dakikalar

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Avrupa’ya gitmek için Kastanies Sınır Kapısı’na giden mültecilere, Yunan askerleri sınırın sıfır noktasında jiletli tellerde mültecilere biber gazı ve ses bombası yağdırıyorlar.

Avrupa'ya gitmek için Kastanies Sınır Kapısı'na giden mültecilere, Yunan askerleri sınırın sıfır noktasında jiletli tellerde mültecilere biber gazı ve ses bombası yağdırıyorlar.


Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombası ile sert müdahale etti. Mülteci grubun içerisinde onlarca bebek, çocuk ve kadının olmasına rağmen Yunan güvenlik güçlerinin Kastanies Sınır Kapısı'nda sert müdahalesi devam ediyor.


Mülteciler arasında bulunan çocuk ve kadınlar nispeten güvenli bir alanda beklerken, gençler ve erkekler sınırda bekleyişlerini sürdürüyor.

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