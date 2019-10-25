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Tarihi konak kül oldu

Edirne’de, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi.


Yangın, gece sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkez Kıyık Semti'nde, Tophane Bayırı Caddesi mevkisinde bulunan ve 100 yılı aşkın sene önce yapıldığı öğrenilen tarihi konak, çıkan yangında küle döndü.


Yapımı 1900'lü yılların başında olduğu öğrenilen ve 2. grup korunması gerekli kültür varlığı statüsünde yer alan tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap konağın alevler içerisinde olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.


Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi. Yangın nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan cadde, soğutma çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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