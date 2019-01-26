Tarihi Meriç Köprüsü'nün gözleri temizlendi

Edirne'deki Tarihi Meriç Köprüsü'nün gözlerinde takılı olarak kalan ve görüntü kirliliği oluşturan ağaç gövdeleri temizlendi.

Edirne Valiliği Koordinasyonunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD ekipleri, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ortaklaşa çalışmaları ile temizlik yapıldı.

Gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında Meriç Köprüsü gözlerini kapatan ağaç gövdelerinin çok büyük olmasından dolayı iş makineleriyle müdahale edilemedi ve Edirne AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, Zodyak botlarla ağaç gövdelerinin üzerine çıkarak motorlu testere yardımı ile gövdelerin ufak parçalara ayrılmasını sağladı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı personellerce köprü gözlerindeki parçalara ayrılmış kütükler de paletli kepçe ile kaldırılarak gözlerin temizlenmesi ve açılması sağlandı.