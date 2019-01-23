Tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları Türkiye Ekonomi Şurası'na taşındı

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları, Meclis Başkanları, OSB Başkanları ile çok sayıda iş adamının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Şuraya katılan Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Ticaret Borsaları Konseyi adına konuşma yaptı.

"Çiftçilerimiz üretim iştahını kısmen kaybediyor"

Son dönemde tarım ve hayvancılık sektörlerinde girdi maliyetlerinde önemli artışlar olduğunu ifade eden Öztürk, "Sütte ve canlı hayvanda yıllardır talebimiz olan mera fonu kesintisi uygulamasının kaldırılması teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimiz üretim iştahını kısmen kaybediyor. Biz istiyoruz ki ülkemiz mevcut atıl potansiyelini kullanarak daha iyi konuma gelsin. Bunun için destekleme ve teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesini ve tarımsal üretimde desteklerin ürün bazlı, üretime başlamadan önce verilmesini talep ediyoruz. Tarımsal sanayi ve hayvan çiftliklerinin kullandığı elektriğin ticari tarifeden çıkarılmasını ve sanayi tarifesine alınmasını bekliyoruz" dedi.

"Kamu kurumları, özel sektör ile haksız rekabet içine girmektedir"

Güven, istikrar ve milliliğin bir gereği olarak tarım ve hayvancılık sektöründe de ithalatı azaltmayı, üretimi çoğaltmayı hedefleyen sürdürülebilir, ulusal, orta ve uzun vadeli tarım ve hayvancılık politikaları oluşturulması beklentisi içinde olduklarını belirten Öztürk, “Kamu kurumları, özel sektör ile haksız rekabet içine girmektedir. Bu konuda da adaletin sağlanmasını sizlerden özellikle rica ediyoruz. Bakanlıklarımız, halkımızın ucuz et tüketebilmesi için yoğun bir gayret içerisinde bu süreci de ilgi ve dikkatle takip ediyoruz. Ticaret Borsaları Konseyi olarak Türkiye'deki kırmızı etin sınıflandırılması, bu vesileyle vatandaşımıza ucuz et tüketme imkanının sağlanması hem vatandaşımızın hem de üreticimizin yüzünü güldürecektir diye düşünüyoruz” dedi.

“Süt üreticisinin yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle maalesef dişi hayvanlar kesilmektedir”

Canlı hayvan ve süt sektöründeki dikkat edilmesi gereken sorunlardan bir tanesinin inek kesiminin önüne geçilmesi olduğunu ifade eden Öztürk, “Süt üreticisinin yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle maalesef dişi hayvanlar kesilmektedir. Mevsimsel fazla süt arzının Et ve Süt Kurumu tarafından alınması üreticinin dişi hayvanının kesilmesine razı olmasını engelleyecektir” dedi.

Şurada iş dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma imkanı buldu.