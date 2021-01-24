İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşkın suları deniz kenarı izlenimi veriyor

Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması sonucu nehir kenarında bulunan ovalarda biriken suların Selimiye Camii ile oluşturduğu manzara, deniz kenarı izlenimi vererek görenleri mest ediyor.

Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu nehir kenarında bulunan ovalarda biriken suların Selimiye Camii ile oluşturduğu manzara, deniz kenarı izlenimi vererek görenleri mest ediyor.


Edirne ve Bulgaristan'da son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte geçen haftalarda Tunca Nehri'nin bir kısmı yatağından taşmış, akan sular nehir kenarında bulunan ovalarda birikmişti. Biriken sular gündüz bir başka güzel gece bir başka güzel kartpostallık görüntüler oluşturuyor.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Türk-İslam mimarisinin zirvesi olarak görülen eşsiz mabet Selimiye Camisinin görüntüsü de sularla aynı açıda birleşince muhteşem görüntüler oluştu.


Gün batımında gökyüzünün kızıla çaldığı anın suya yansıması ve havanın kararmasıyla birlikte Selimiye Camisinin eşsiz görüntülerinin suyla buluşması görenleri kendine hayran bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.