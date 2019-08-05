Taşlı saldırıya uğrayan itfiaye görevlileri suç duyurusunda bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesi, Yeni Mescit Mahallesi Pırnarlık Sokak'ta çıkan yangına müdahale eden Keşan Belediyesi İftaiye ekipleri, olay yerine geldiklerinde bir grubun taşlı saldırısına uğramış ve darp edilmişlerdi. Olayda bir itfaiye eri yaralanırken, aynı zamanda da aracın camları kırılmış ve zarar verilmişti.

Konuyla ilgili bugün taşlı saldırıyı gerçekleştirenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, yaptığı açıklamada, "Bizler vatandaşın can ve mal güvenliği için 24 saat çalışıyoruz, bu olayın yaşanması bizi üzdü, bir daha yaşanmaması adına suç duyurusunda bulunduk." dedi. Böyle bir olayı hak etmediklerini dile getiren Yiğit, "Herkesin ailesi var, bu tür olayların olması bizi derinden etkiliyor" diye konuştu.