İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatilciler gitti, çöpleri kaldı

Bayram tatilini geçirmek için Saros Körfezi’ne gelen tatilcilerden geriye sahil boyunca uzanan çöpler kaldı, son anlarını fotoğraf çekerek geçirmek isteyenler, çevredeki çöpleri kadrajlarına almamakta zorlandı.

Bayram tatilini geçirmek için Saros Körfezi'ne gelen tatilcilerden geriye sahil boyunca uzanan çöpler kaldı, son anlarını fotoğraf çekerek geçirmek isteyenler, çevredeki çöpleri kadrajlarına almamakta zorlandı.


Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilciler Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Mecidiye'den yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Bayram tatili boyunca konakladıkları yerleri boşaltan tatilcilerden geriye çöpler kaldı. Yol kenarlarından, kamp alanlarına ve hatta sahillere kadar bir çok faklı yerlerde bırakılan ve çöp kutularına atılmayan poşet, karton, yiyecek ve içecek artıkları, bebek bezi, maske gibi çok farklı çöp çevre kirliliği oluşturdu. Sıcağın altında kalan bu çöpler aynı zamanda çevreye ağır koku bıraktı.


Atılması belirlenen yerlere atılmayan poşet ve ürün ambalajları rüzgarın da etkisiyle çevreye saçılırken, bu çöpler bölgede yaşayan vatandaşların da evlerine kadar geldi. Özellikle sahilde yakılan ateşlerden kalan odun parçaları ve kumun üzerine gelişi güzel bırakılan cam şişeler, çocukların da oynadığı sahillerde büyük tehlike oluşturdu, manzarayı gören vatandaşlar duruma isyan etti.


Tatilinin son anlarını çektikleri fotoğraflarla bitirmek isteyen bazı tatilciler ise çevredeki çöpleri kadrajlarına almamak için zorlandılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.