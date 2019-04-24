Tava ciğer esnafından ‘Nusret'e açık davet

Edirne'de, 26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 9. Bando ve Ciğer Festivali öncesi Edirneli tava ciğer esnafı, ete tuz serpme (saltbae) hareketi ile ünü ülke sınırlarını aşan ve fenomen haline gelen ‘Nusret Gökçe'ye açık davet gönderdi. Edirneli tava ciğer ustaları, "Tuzu biz ayarlayamıyoruz, gel tuzumuzu sen dök" dedi.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 26-27-28 Nisan tarihlerinde 9'uncusu düzenlenecek olan Bando ve Ciğer Festivali öncesi, tava ciğer ustaları atağa kalktı. Edirneli tava ciğer ustaları Selimiye Camii önünde, ete tuz serpme hareketi ile ünü ülke sınırlarını aşan ‘Nusret'e açık davet gönderdi.

“Nusret bizim kızanımız”

Edirne tava ciğer ustaları, esprili bir dille Nusret'e çağrıda bulunarak, "Biz bu tuz meselesinde takılı kaldık. Bakıyoruz, bakıyoruz tuzu bir türlü ayarlayamıyoruz. Düşündük, taşındık. Dedik ki, ‘Şu Nusret'i bir çağırsak buraya, bizim kızanımız. Gelsin buraya, bizim festivalimizde bir tuzu olsun. Biz tatlandıralım o da tuzlandırsın buraları. İnşallah buradan sesleniyoruz kendisine, Nusret Bey kardeşim, seni Bando ve Tava Ciğer Festivali'ne davet ediyoruz" dedi.

Tava ciğer esnafı 'saltbae' yaptı

Davetin ardından tava ciğer esnafı, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde tava ciğer türküsünü söyleyerek, ünü ülke sınırlarını aşan ve fenomen haline gelen ‘Nusret Gökçe'nin meşhur saltbae hareketini yaptı ve tava ciğere tuz serpti.