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Tavuk kanadı fiyatlarındaki artış esnafı da endişelendiriyor

Tavuk kanadı fiyatlarında yaşanan artış, esnafı da endişelendiriyor.


Edirne'de 10 yıldır tavuk eti ürünleri satan Emrah Tekdemir, kanat ve pirzolada fiyat artışı yaşandığını söyledi. Tekdemir, yeni artışlar gerçekleşirse tavuk kanadı fiyatının kırmızı et fiyatı seviyesine çıkacağını ifade etti. Geçmiş yıllarda tavuk ürünlerinde fiyatların kış mevsiminde düştüğüne dikkati çeken Tekdemir, ancak bu sene tam tersi olduğunu söyledi.


Fiyat artışının kendilerini de memnun etmediğini ifade eden Tekdemir, fiyatların daha ucuz olmasını istediklerini belirtti.

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