TBMM Başkanı Şentop: “Avrupa'da ve Batı'da İslam düşmanlığını besleyen bir iklim var”

EDİRNE (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son olarak Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısının da gösterdiği üzere Avrupa'da ve Batı'da İslam düşmanlığının yetiştiği bir iklimin arttığını belirterek, “Tabii bu bir şahsi mesele değil, o şahsın. O böyle zihniyette bir insan, o zihniyette olan insanların yetiştiği, yetişeceği onları besleyen bir iklim var Avrupa'da, Batı'da” dedi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde, ‘3. Bin Yılın Başlarında Türkiye ve Dünya' konulu konferans veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, özellikle son yıllarda Türkiye'nin bölgesinde güçlü ve iddiaları olan bir ülke konumuna gelmesinin ardından husumetlerin, düşmanlıkların hedefi haline geldiğini dile getirdi. Şentop, “Camiye saldıran teröristin ve o zihniyette olan insanların yetiştiği, yetişeceği onları besleyen bir iklim var Avrupa'da, Batı'da İslam düşmanlığına sahip ve tabi bunun içerisinde Türkiye düşmanlığı içeren uzuvların gittikçe yayıldığı, buna uygun bir zemin ortaya çıktığını oluştuğunu da görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye için güç, husumetin, düşmanlığın hedefi olma tablosu oluyor”

Türkiye'nin tarihi birikimi ve iddialarının olması Türkiye'yi bir taraftan güçlü kıldığını, bir taraftan da husumetlerin, düşmanlıkların hedefi haline getirdiğini hatırlatan Şentop, “Yeni Zelanda'da geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayı hepimiz biliyoruz. Son zamanların en üzücü katliamlarından birisi, cami de ibadet etmek için bir araya gelmiş insanların üzerine bir cani, terörist, ırkçı bir terörist saldırdı ve ateş etti. İşin bu tarafı tabi ki çok önemli fakat bu teröristin silahında ve ondan elde edilen notlarda, yazanlara baktığınızda Türkiye ile ilgili şeyler de var. Türkiye düşmanlığı, İstanbul ile ilgili bir şeyler var. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var yazdıklarında. Türkiye'den 16 bin 500 kilometre uzaklıkta, 21 saat ancak uçakla yolculuk ederek, ulaştığınız bir yer, orada yaşayan bir adamın Türkiye ile ne alakalı diyor? İşte bu bahsettiğim sebeplerden, Türkiye bir potansiyele sahip, Türkiye'nin bir iddiası var. Bir arka planı var bu iddianın. Bu iddia işte gerçekten o terörist gibi veya onun gibi düşünen politikacıların, medya mensuplarının hepsinin aslında bilinçaltını, şuur altının oluşmasına katkıda bulunan, tersinden bir katkıda bulunan tarihi birikimi temsil ediyor. Dediğim gibi bir taraftan bir güç, bir taraftan da husumetin, düşmanlığın hedefi olma tablosu oluyor Türkiye açısından” dedi.

“Avrupa'da ve Batı'da İslam düşmanlığını besleyen bir iklim var”

Şentop, “Tabii bu bir şahsi mesele değil, o şahsın. O böyle zihniyette bir insan, o zihniyette olan insanların yetiştiği, yetişeceği onları besleyen bir iklim var Avrupa'da, Batı'da. Ve maalesef işte yakında Avrupa Parlamentosu seçimleri de oluyor, göreceğiz. Orada ırkçı, İslamofobiye sahip, İslam düşmanlığı belki daha doğru bir ifadedir. İslam düşmanlığına sahip ve tabi bunun içerisinde Türkiye düşmanlığı içeren uzuvların gittikçe yayıldığı, buna uygun bir zemin ortaya çıktığını oluştuğunu da görüyoruz” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, konferansının ardından Trakya Üniversitesi bünyesinde yapımı tamamlanan fakülte ve binaların açılışını gerçekleştirdi. Şentop, üniversitedeki programının ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret etti.