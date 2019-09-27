TBMM Başkanı Şentop, Trakya Üniversitesi akademik yılı açılışına katıldı

Dr. Mustafa Şentop, Trakya Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

Dr. Mustafa Şentop, Trakya Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törene, ev sahipliğini yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp başta olmak üzere il protokolü ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile siyasi parti yöneticileri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

“Birkaç tuşla eskiden hayâl edemeyeceğimiz hızda bilgiye ulaşmak mümkün”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, akademik yılı münasebetiyle bir konuşma gerçekleştirerek, “Dünyayı 15 defa yok edecek nükleer silah stokuna sahip bir dünyada, bütün bir insanlık olarak acaba güvenlikten, adaletten ne kadar söz edebiliriz?” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün geldiğimiz noktada yapay zekayı, insanın yerini alacak robotları ve siber hayatın ayrıntılarını konuşuyoruz. Ama aynı zamanda büyük sellerden, söndürülemeyen yangınlardan, karşı konulamayan kasırgalardan ve topyekün yaşamsal bir gelecek endişesinden de bahsediyoruz. Bugün bilgiye ulaşmak çok kolay. Dünyanın bütün kütüphaneleri, güncel bilgi akışları... Her şey cebimizde. Birkaç tuşla eskiden hayâl edemeyeceğimiz hızda bilgiye ulaşmak mümkün” dedi.

“Gerçek bilgiye ulaşmak, doğru analizler yapmak büyük çaba istiyor”

Prof. Dr. Şentop, günümüzde büyük bir bilgi kirliğinin de ortada olduğunu dile getirerek, “Ama aynı zamanda korkunç bir bilgi kirliliği ve bilgi çöpünün de merkezi orası. Çöpleri ayıklayıp gerçek bilgiye ulaşmak, doğru analizler yapmak büyük çaba istiyor” ifadelerini kullandı.

“Bilgiyi ayıklamayı bilmiyorsanız, bilgi sizi yutar”

“'Usul esasa mukaddemdir' diye bir ilke var” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şentop, “Demek ki önce doğru usulü, yöntemi öğreneceğiz, sonra içerikle ilgileneceğiz. Sonrası kendiliğinden gelir. Bilgiyi ayıklamayı bilmiyorsanız, bilgi sizi yutar. O yüzden zaman kaybını önlemek, yanlış yollara girmemek için, önce yöntem, önce metodoloji. Üniversitelerimiz temelde bunu verir ve bunun üzerine sağlıklı bilgi inşâ edilir” diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversite ile ilgili katılımcılara bir birifing vererek, üniversitesinin dünü, bugünü ve gelecek çalışma ve planlamaları hakkında bilgiler verdi.

Kan şekerini ölçtürdü

TBMM Başkanı Şentop, akademik yılı açılış töreninin ardından Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan ‘Sokakta sağlık var' isimli stantları gezerek, sorumlulardan bilgi aldı. Kan şekerini de ölçtüren Prof. Dr. Şentop, Sivil Toplum Örgütleri ile basına kapalı olarak gerçekleşecek olan yemek için üniversiteden ayrıldı.

Öte yandan, Dr. Mustafa Şentop, Trakya Üniversitesi akademik yılı açılış töreni öncesi TED Edirne Koleji'nin açılış törenine de katılarak, okulun kurucuları ve il protokolü ile okulun açılışını gerçekleştirdi ve okulu gezerek, öğrencilerle sohbet etti.